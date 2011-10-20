Рада приняла закон об "упрощенке"

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (№8521).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК, определены четыре группы предпринимателей, которые смогут работать по упрощенной системе.

По его словам, к первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн., которые не имеют наемных работников, платят от 10 до 100 грн. в месяц налога и занимаются торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг.

Ко второй группе предпринимателей, к которым применяется упрощенная система, относятся физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн. грн. и имеют право нанимать 10 работников. Для таких предпринимателей уплата налога определена на уровне от 20 до 200 грн.

К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода, который не превышает 3 млн. грн., и количеством наемных работников до 20 человек. Эти предприниматели должны платить налог на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, к четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, объем дохода которых не превышает 5 млн. грн., и они могут нанимать 50 работников. Они будут платить налог на уровне 3% или 5%.

Как сказал председатель комитета ВР, таким образом, объем дохода увеличен от 2 до 6 раз для всех групп предпринимателей по сравнению с действующими нормами, а налог снижен «фактически вдвое по сравнению с теми условиями, которые есть сегодня».

Кабинет министров высказался категорически против внесения нормы о применении нулевой ставки при операциях по вывозу в таможенном режиме экспорта зерновых и технических культур сельскохозяйственными предприятиями-производителями и предприятиями, которые непосредственно приобрели такие зерновые культуры у сельскохозяйственных предприятий-производителей, которые облагаются налогом по нулевой ставке НДС.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заметил, что такая норма абсолютно не касается малого и среднего бизнеса. По его словам, ее поддержка парламентом приведет к «потере бюджета в 5 млрд. грн.» в следующем году.

Впрочем, несмотря на эти замечания, парламент поддержал такую поправку, которая была предложена членами фракции Народной партии.

Законом предусмотрено, что под бытовыми услугами населению, которые предоставляются первой и второй группами плательщиков единого налога, понимаются такие виды услуг: изготовление обуви по индивидуальному заказу; услуги по ремонту обуви; изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу; изготовление изделий из кожи, меха, изготовления нижней одежды по индивидуальному заказу; изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу; изготовление головных уборов по индивидуальному заказом; дополнительные услуги к изготовлению изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий; изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту трикотажных изделий; изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий; изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий.

Кроме того, в этом перечне: изготовление мебели по индивидуальному заказу; услуги по ремонту, реставрации и восстановлению мебели; изготовление плотничьих и столярных изделий по индивидуальному заказу; техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу; услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры; услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов; услуги по ремонту часов; услуги по ремонту велосипедов; услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов; изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий; изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту ювелирных изделий; прокат вещей личного пользования и бытовых товаров; услуги по выполнению фоторабот; услуги по обработке пленок; услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий; услуги по чистке и окрашиванию текстильных, трикотажных и меховых изделий; дубление меховых шкур по индивидуальному заказу; услуги парикмахерских; ритуальные услуги; услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством; услуги домашней прислуги; услуги, связанные с чисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.

Не могут быть плательщиками единого налога, в частности, субъекты ведения хозяйства (юридические лица и физические лица - предприниматели), которые осуществляют: деятельность по организации и проведению азартных игр; обмен иностранной валюты; производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин); добычу, производство, реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе органогенного образования; добычу, реализацию полезных ископаемых; деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется страховыми агентами, определенными Законом “О страховании”, сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами; деятельность по управлению предприятиями; деятельность по предоставлению услуг почты и связи; деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата; деятельность по организации и проведению гастрольных мероприятий.

В соответствии с законом, плательщики единого налога освобождаются, в частности, от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по таким налогам и сборам: налогу на прибыль предприятий; налогу на доходы физических лиц в части доходов (объекта налогообложения), полученных в результате хозяйственной деятельности физического лица и уже обложенных налогом; налогу на добавленную стоимость с операций по поставкам товаров, работ и услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, кроме налога на добавленную стоимость, который платится физическими лицами и юридическими лицами, выбравшими ставку единого налога; земельному налогу, кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются ими для осуществления хозяйственной деятельности; сбору за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности; сбору на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.

В законе определен порядок выбора либо перехода на упрощенную систему налогообложения, либо отказа от упрощенной системы налогообложения.