Украина опустилась со 149 на 152 место в рейтинге Doing Business 2012

Украина опустилась со 149 на 152 место согласно рейтингу «Ведение бизнеса - 2012: ведение бизнеса в более прозрачном мире» (Doing Business 2012), который содержит оценки нормативно-правового регулирования, которое непосредственно влияет на деятельность местных компаний в экономиках 183 стран.

Так, согласно новому отчету, подготовленному Международной финансовой корпорацией и Всемирным банком, уже девятый год подряд Восточная Европа и Центральная Азия опережают остальные регионы в улучшении нормативно-правового регулирования деятельности предпринимателей.

При этом отмечается, что Украина отстает по темпу реформирования от других стран в Европе и Центральной Азии.

Украина заняла 152 место из 183 экономик, которые оценивались в отчете «Ведение бизнеса - 2012». Это ниже, чем в прошлом году, когда страна была на 149 строчке рейтинга.

Так, Украина внесла изменения в законодательство в части урегулирования коммерческих споров и увеличения эффективности выполнения условий контрактов. Также была упрощена система налогообложения - стала для компаний менее затратной благодаря пересмотру и унификации налогового законодательства, снижению ставок налога на прибыль, а также унификации отчислений на социальное обеспечение. Изменения в законодательство о банкротстве и исполнения судебных решений предоставили больше гарантий для кредиторов. Украина также отменила требование для получения разрешения на приобретение новой корпоративной печати, упростив процедуру открытия предприятия. Одновременно, несколько осложнена процедура международной торговли из-за введения дополнительных проверок при таможенном оформлении.

«Поскольку уровень конкуренции за инвестиции растет на глобальном уровне, мы наблюдаем ускорение темпов реформ с целью улучшения бизнес климата, - отметил директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР. - Украина сделала некоторые позитивные шаги, но другие страны движутся быстрее. Чтобы восстановить доверие инвесторов, Украине следует принять более решительные и последовательные меры по улучшению налоговой, таможенной и регуляторной политики, а также в области обеспечения выполнения контрактов и прав интеллектуальной собственности».

В разрезе 10 показателей, на которых основывается общий рейтинг легкости ведения бизнеса, Украина занимает следующие позиции из 183 стран: открытие бизнеса - 112 место (118 место в 2011 году); получение разрешений на строительство - 180 место (182); подключение к системам энергоснабжения - 169 место (169); регистрация собственности - 166 место (165); получение кредита - 24 место (21); защита прав инвесторов - 111 место (108); уплата налогов - 181 место (181); международная торговля - 140 место (136); обеспечение выполнения контрактов - 44 место (44); закрытие бизнеса - 156 место (158).