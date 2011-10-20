Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9980-8,0030 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0030/8,0080, к 12:00 цены снизились до 7,9995/8,0035. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9980/8,0030 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2541/0,2546, к 12:00 цены поднялись до 0,2549/0,2553. К закрытию торгов цены достигли максимума 0,2557/0,2560. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2685 (+0,3490).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3686/1,3688, а к 15:00 выросли до 1,3798/1,3800.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9450/10,9535, к 12:00 цены ушли вверх 10,9925/11,0020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0280/11,0390.