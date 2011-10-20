Одесские предприниматели выступают за передачу рынков в коммунальную собственность

Одесские предприниматели выступают за передачу рынков города в коммунальную собственность. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители одесских рынков «Северный», «Малиновский» и «Староконный», а также авторынка «Успех».

«В Одессе, по данным инвентаризации 2009 года, зарегистрировано 53 рынка, 27 из них не имеют правоустанавливающих документов. Это рынки – фантомы», - заявила представитель рынка «Староконный», председатель Ассоциации работодателей предприятий торговли и общественного питания «Фортеця» Наталья ШАРАПОВА.

По словам предпринимателей, они за собственные средства создали торговые точки и за их аренду администрации рынков собирают арендную плату. При этом, у многих таких администраций нет ни правоустанавливающих документов, ни законных оснований на сбор аренды.

Поэтому, предприниматели считают целесообразным передачу таких рынков в коммунальную собственность города, что позволит установить приемлемую арендную плату, а также увеличить поступления в бюджет.

Так, по словам депутата Одесского городского совета Сергей БОВБАЛАНА, на одном из одесских рынков арендная плата с 2003 года по 2008 год выросла в 28 раз - с 1 доллара до 28 долларов.

«Оказалось, что и этот рынок и большинство других – это просто украденные рынки, на которых люди совершенно посторонние выдают себя за хозяев рынка и просто грабят людей, а государство ничего не делает для того, чтобы каким-то образом это регламентировать», - сказал С.БОВБАЛАН.

В свою очередь представитель рынка «Малиновский» Светлана РОГАЧЕВА заявила, что их рынок был передан в коммунальную собственность, и на сегодня для них актуален вопрос как узаконить торговые места, которые созданы за средства предпринимателей, и узаконить существование самых рынков.

Участники пресс-конференции отметили бездейственность областной и городской власти в решении вопросов предпринимателей.