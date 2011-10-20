Налоговики выявили 2 тыс. предпринимателей, которые платили зарплаты в «конвертах»

Через рекламные объявления о вакансиях налоговики выявили 2 тыс. предпринимателей, которые платили работникам больше, чем декларировали в своих отчетах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, в рамках выполнения программы преодоления «теневой» занятости налоговая служба просмотрела более 6 тыс. объявлений в СМИ, в которых юридические и физические лица приглашали специалистов на работу. В каждом третьем случае сумма предложенной зарплаты отличалась от указанной в налоговых декларациях.

«Это один из методов, как можно установить реальную зарплату. Например, один из днепропетровских предпринимателей официально выплачивал работникам 400 грн. Однако в объявлении об имеющихся вакансиях сумма предложенного дохода была несколько другая – 1,2 тыс. грн. Обычно, такие противоречия вызывают соответствующие вопросы у налоговиков», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

В целом, с начала года налоговики вывели из «тени» свыше 170 тыс. чел. Из них 98 тыс. – наемные работники, которые работали без трудовых соглашений, свыше 44 тыс. граждан зарегистрировали свою предпринимательскую деятельность, а 28 тыс. чел. подали декларации о полученных доходах и оплатили почти 11 млн. грн. налога.

А.КЛИМЕНКО отметил, что ГНСУ и в дальнейшем будет принимать все возможные меры для привлечения к налогообложению тех, кто скрывает доходы.

«Местные бюджеты сегодня на две трети состоят из налога на доходы физических лиц. Эти средства тратятся на неотложные потребности общества, на инфраструктуру городов и других населенных пунктов. И мы будем делать все, чтобы у общества эти деньги были. Если нужно будет читать все рекламные объявления – будем читать», - сказал А.КЛИМЕНКО.

Он добавил, что в текущем году гражданам направлено 200 тыс. персональных сообщений с просьбой задекларировать свои доходы.