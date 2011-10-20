Клюев: модернизация отношений выгодна не только Украине, но и всем странам СНГ

Модернизация правил торговли в результате действия зоны свободной торговли в рамках СНГ выгодна не только Украине, но и всем странам Содружества.

Как сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в Брюсселе в четверг, 20 октября.

По его словам, подписанный 18 октября в Санкт-Петербурге договор о ЗСТ СНГ никоим образом не вступает в противоречие с достигнутыми договоренностями с ЕС о создании зоны свободной торговли.

Выступая в Европейском парламенте, А.КЛЮЕВ отметил, что уже многие годы между странами СНГ аналогичные соглашения существовали в двустороннем порядке - между Украиной и Россией, Украиной и Молдовой, Россией и Беларусью и т.д.

«То есть, отдельные соглашения в рамках СНГ действуют уже достаточно длительное время», - отметил первый вице-премьер Украины.

По его словам, договор о свободной торговле в рамках СНГ был подписан еще в первой половине 90-х годов, однако практически не действовал в полной мере.

В связи с этим, отметил А.КЛЮЕВ, было принято решение тщательно проработать двусторонние соглашения и выработать общий документ на основе современных реалий.

В свою очередь, член Европейской Комиссии по вопросам торговли Карел де ГУХТ отметил, что также не видит противоречий в подписанном документе в рамках СНГ и созданием зоны свободной торговли Украина-ЕС. «Мы должны отметить, что все страны СНГ уже сотрудничают в зоне свободной торговли, и сейчас они обновили этот договор. Я не вижу никаких проблем», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября первый вице-премьер-министр Украины А.КЛЮЕВ и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ завершили переговоры по зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

По мнению А.КЛЮЕВА, это открывает путь к завершению переговоров по подготовке и подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.