Гостаможслужба проведет конференцию по вопросам сотрудничества ЕС и Украины

Государственная таможенная служба в следующем году примет региональную конференцию по вопросам таможенного сотрудничества стран Европейского Союза и Украины в рамках Восточного партнерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, с такой инициативой выступил председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК на форуме в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство» в г. Краков (Польша).

«Проведение такого мероприятия станет подтверждением избранного Украиной евро-интеграционного курса и позволит определить направления взаимодействия в таможенных и трансграничных вопросах», - сказал И.КАЛЕТНИК.

Украинская инициатива получила поддержку председателей таможенных ведомств Великобритании, Польши, Венгрии и гендиректора Всемирной таможенной организации Кунио МИКУРИЯ. Конференция пройдет под эгидой Всемирной таможенной организации, ЕС и Украины.