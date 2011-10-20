Счетная палата Украины считает слишком оптимистичными макропоказатели бюджета-2012

Счетная палата Украины (СПУ) считает слишком оптимистичными макропоказатели, на основании которых проведены расчеты в законопроекте «О государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя СПУ Александр ЯРЕМЕНКО сегодня в ходе обсуждения проекта бюджета в сессионном зале Верховной Рады.

«Проект государственного бюджета Украины на 2012 год разработан на основании достаточно оптимистичных макроэкономических показателях, что несет риски его выполнения», - сказал он.

По словам А.ЯРЕМЕНКО, прогноз роста реального ВВП в 2012 году на уровне 5%, что больше прогноза роста ВВП на 2011 год, будет сложно выполнить, учитывая экспортоориентированность экономики Украины и общемировое замедление роста экономики, в том числе стран – основных партнеров Украины.

Кроме того, по информации Счетной палаты, прогноз показателя инфляции, заложенный в правительственном проекте на уровне 7,9%, является одним из наинизших за последние несколько лет. Достичь этого показателя в условиях всемирной тенденции роста цен на продукты питания является заданием достаточно сложным.

Еще одним риском проекта госбюджета Счетная палата назвала государственные заимствования Украины, большую часть которых составляют валютные заимствования, что несет существенные валютные риски.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2012 год.

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета, по сравнению с плановым показателем на 2011 год, сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что соответствует условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить на 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительство намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.