Госрезерв намерен создать электронные базы учета за счет дополнительных средств госбюджета

Госрезерв намерен создать электронные базы учета за счет дополнительных средств государственного бюджета. Об этом сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Алексей ЛЕЛЮК, комментируя принятие парламентом закона № 9233 о внесении изменений в ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно Госрезерва), сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Дополнительные бюджетные средства Госрезерв потратит на проверки предприятий и создание электронных баз учета», - говорится в сообщении.

По словам А.ЛЕЛЮКА, дополнительные бюджетные ассигнования будут потрачены на создание, поддержку и обслуживание электронных программ по юридическому документообороту. «Это необходимо сделать, учитывая объем претенциозно-исковой работы нашего юридического ведомства, и то количество судов, которое инициировано Госрезервом с целью возвращения в государственную казну незаконно изъятых средств. Сейчас в судах рассматривается около 60 дел по искам Госрезерва», - напомнил А.ЛЕЛЮК.

Кроме того, по мнению руководителя ведомства, увеличение ассигнований общего фонда госбюджета Украины на 2011 год даст возможность погасить задолженности по аренде помещений (60 тыс. грн.), оплате коммунальных услуг, телефонных переговоров (37 тыс. грн.), которые накапливались больше года.

Глава Госрезерва заявил, что в результате принятия данного закона Госрезерв сможет не только погасить коммунальные долги, но, прежде всего, создать системы электронного контроля мобрезерва и юридической документации, усовершенствовать систему проверок предприятий, что станет барьером для коррупционных схем.

В ведомстве напомнили, что Верховная Рада 18 октября 2011 года приняла проект закона № 9233 от 30 сентября 2011 г. о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно Госрезерва). Проектом закона предусматривается увеличение ассигнований общего фонда госбюджета на 2011 г. по статье «Руководство и управление в сфере государственного резерва» в размере 602,2 тыс. грн.

Дополнительные расходы предлагается покрыть за счет дополнительных поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров в размере 602,2 тыс. грн.