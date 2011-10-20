Золото утратило статус «барометра страха» - эксперт

Золото утратило свой статус «барометра страха», так как цены движутся вразрез с ценами на активы-убежища, такими как доллар и казначейские облигации США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, «это говорит о том, что основные покупатели золота больше не считают его инструментом для хеджирования против риска». Рост доллара вызвал снижение цен на драгоценные металлы после недавнего роста. Деноминированные в доллары цены на золото и серебро стали более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты. Ослабление фондовых рынков усилило давление на цены на золото, так как некоторые инвесторы продавали драгоценные металлы для покрытия убытков и выполнения маржевых требований по акциям.

Как отметил В.СКИДАН, большую часть этого года цены на золото росли на фоне непрекращающегося потока плохих новостей о долге Европы, так как инвесторы искали спасения от каких-либо неблагоприятных последствий. Спрос на золото вырос ввиду опасений относительно раскола еврозоны и, вероятно, инфляционного влияния со стороны финансового стимулирования.