Проверка Минфина завершится завтра - Ярошенко

Комплексная проверка Министерства финансов Украины завершится в пятницу, 21 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО в кулуарах парламента в четверг.

«Завтра у нас последний день (проверки – УНИАН)», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Министр заявил, что он нормально относится к правительственной проверке в ведомстве, и сообщил, что он был инициатором проведения проверки.

«Каждый орган центральной власти должен проверяться», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что считает позитивным проведение проверки.

Как сообщал УНИАН, с 3 октября в Минфине началась комплексная проверка. В ней принимают участие все профильные ведомства: Госфининспекция, Счетная палата, Госказначейство, Государственная налоговая служба, а также Служба безопасности Украины.