Отчисление прибыли Нацбанка в бюджет согласовано с МВФ - Ярошенко

Сохранение еще на один год действующего принципа отчислений прибыли Национального банка Украины в государственный бюджет согласовано с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня в кулуарах парламента.

«Безусловно», - сказал он, отвечая на вопрос, согласована ли эта норма с МВФ.

Агентство УНИАН еще в сентябре обратилось с запросом в Национальный банк Украины относительно того, как инициированная правительством норма о перечислении прибыли повлияет на степень независимости НБУ. До этого времени ответ не получен.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает еще на год, до 1 января 2013 года, сохранить систему, при которой Национальный банк Украины (НБУ) авансовыми платежами перечисляет в государственный бюджет Украины свою прибыль. Это предусмотрено в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты» № 9158, который был сегодня проголосован Верховной Радой в первом чтении.

Справка УНИАН. Летом 2010 года парламент Украины принял закон, которым увеличивалась независимость Национального банка Украины, в частности, утверждался новый порядок распределения полученной регулятором прибыли. Так, документом предусмотрено, что 50% прибыли НБУ должны направляться в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления в общие резервы должны проводится до тех пор, пока их сумма не будет равняться 10% обязательств Национального банка. Другая половина прибыли должна перечисляться в государственный бюджет Украины следующего за отчетным годом.

Новая норма должна вступить в силу с 1 января 2012 года, но правительство, в своем законопроекте №9158 предлагает отсрочить ее введение на год – до 1 января 2013 года.

В правительственном проекте государственного бюджета Украины на 2012 год предлагается снизить на 0,7%, по сравнению с 2011 годом, сумму перечисления Национальным банком Украины средств в государственный бюджет - до 9,6 млрд. грн.