Минфин ожидает по итогам 2011 г. инфляцию не выше прогнозного уровня – 8,9%

Министерство финансов Украины ожидает, что показатель инфляции по итогам 2011 года будет в рамках прогнозного уровня – 8,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО в кулуарах парламента в четверг.

«У нас есть все возможности иметь инфляцию в размере 8,9% (по итогам 2011 года – УНИАН)», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

По его словам, этого удастся достичь благодаря действиям правительства и Национального банка.

Комментируя заявления экспертов, которые утверждают, что реальный уровень инфляции намного превышает официальные показатели, Ф.ЯРОШЕНКО сказал: «Эксперты в июне говорили, что у нас инфляция будет в этом году 12-13%. Спросите экспертов, они скажут, что инфляция будет в рамках запланированного показателя».

Министр также отметил, что проект бюджета на 2011 год рассчитан на пессимистических макропоказателях, в частности, уровне роста реального ВВП – 5%, при том что в правительственной программе социально-экономического развития указан оптимистический показатель – 6,5%.

При этом Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что министерство прислушивается к прогнозам и рекомендациям международных финансовых организаций и других институций.

«Мы выйдем на нормальные показатели», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, инфляция в Украине в сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года составила 0,1%, против декабря 2010 года – 4,2%. Показатель инфляции в сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 5,9%, в январе-сентябре 2011 против аналогичного периода 2010 года – 9%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ), в своем Макроэкономическом обзоре (август 2011 года) улучшил прогноз показателя инфляции в 2011 и 2012 гг.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, в 2011 году потребительская инфляция может уменьшиться до уровня ниже, чем 10% (интервал - 9±1%). В 2012 году инфляция снизится до 7±1%…, с учетом низшего уровня вторичных эффектов от подорожания сырьевых товаров», - говорится в документе, обнародованном на сайте Нацбанка.

Предыдущий прогноз инфляции НБУ обнародовал в Макроэкономическом обзоре (май 2011 года). Тогда регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 10±1%, в 2012 году - 8±1%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).