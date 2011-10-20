ВР внесла правку в бюджет о проверке международными экспертами в финансовой сфере

Верховная Рада приняла Закон «О внесение изменения в додаток №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно проведения международными экспертами проверки деятельности государственных банков, фондов общеобязательного государственного социального страхования, осуществления внешних и внутренних заимствований).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 268 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом от 14 июня 2011 года №3491-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» предусмотрено выделение Государственной финансовой инспекции Украины средств в сумме 60 млн. грн. на проведение международного аудита государственных банков, эффективности использования государственных средств, полученных во время капитализации государством банков, проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, осуществление внешних и внутренних заимствований.

В то же время определение сути термина «международный аудит» в законодательстве Украины отсутствует.

Сегодня принятым законом внесено изменение в додаток №3 к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». В позиции «Проведение международного аудита государственных банков, эффективности использования государственных средств, полученных во время капитализации государством банков, проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, осуществление внешних и внутренних заимствований» осуществлена замена слов «международного аудита» словами «международными экспертами проверки деятельности».