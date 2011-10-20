Рынок корпоративного кредитования продолжает демонстрировать рост – эксперт

Рынок корпоративного кредитования в Украине продолжает демонстрировать тенденции роста.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

Он уточнил, что наблюдается дальнейший рост как остатков по кредитам в национальной валюте, предоставленным в реальный сектор экономики, так и средств на депозитных счетах юридических лиц. Рост кредитования по-прежнему обеспечивается в основном за счет юридических лиц.

При этом, по словам А.СУХОРУКОВА, «банки проявляют скрупулезность в изучении финансового состояния потенциальных заемщиков, а также ликвидности залога. Преимущество имеет квалифицированный, качественный заемщик, и основные требования, которые банки выдвигают к корпоративным клиентам - это реальность бизнеса, положительная кредитная история, оценка денежных потоков».