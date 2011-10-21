В Греции парламент утвердил программу бюджетной экономии

Парламент Греции окончательно утвердил программу по введению жестких экономических мер в стране. В рамках новых мер власти Греции увеличат налоги и сократят заработную плату, передает Reuters.

После принятия данных мер Греция получит очередной транш кредитов, которые удерживают страну от дефолта.

За принятие программы жестких мер проголосовали все депутаты правящей социалистической партии, за исключением одного.

В Греции продолжаются беспорядки. Они начались после мирных демонстраций против введения мер жесткой экономии.

Вчера на демонстрацию в Афинах вышли десятки тысяч человек, протестующих против нового закона, проект которого сейчас обсуждается в парламенте – во время жестоких столкновений в Афинах погиб человек.

Десятки людей обратились за медицинской помощью, после того как сотни анархистов атаковали демонстрацию коммунистов, собравшуются у здания парламента.

Полиция разгоняла акцию протеста слезоточивым газом.