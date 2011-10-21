Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0005/8,0055 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0005/8,0055 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2547/0,2552, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9910/10,9995.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3741/1,3743 (четверг — 1,3686/1,3688).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.