НБУ предоставил 20 октября овернайт на 30 млн. грн.
12:23, 21 октября 2011Финансы
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Национальный банк Украины (НБУ) 20 октября т.г. предоставил овернайт на 30 млн. грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Средства предоставлены одному банку под 9,25% годовых.
Мобилизационные операции в этот день Нацбанк не проводил.
Объем межбанковского кредитного рынка составил 3,783 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 20,5%, в т.ч., по кредитам овернайт – 20,4%.
Как сообщалось, объем мобилизационных операций, проведенных Нацбанком за январь-сентябрь 2011 года, составил 158,6 млрд. грн., объем рефинансирования – 6 млрд. грн.
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