НБУ предоставил 20 октября овернайт на 30 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) 20 октября т.г. предоставил овернайт на 30 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Средства предоставлены одному банку под 9,25% годовых.

Мобилизационные операции в этот день Нацбанк не проводил.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 3,783 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 20,5%, в т.ч., по кредитам овернайт – 20,4%.

Как сообщалось, объем мобилизационных операций, проведенных Нацбанком за январь-сентябрь 2011 года, составил 158,6 млрд. грн., объем рефинансирования – 6 млрд. грн.