Страны СНГ могут ввести защитные меры в случае создания ЗСТ Украины и ЕС

Москва. Станы СНГ могут ввести защитные меры для украинских товаров в случае создания зоны свободной торговли Украины и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭс Сергей ГЛАЗЬЕВ, комментируя соглашение о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

«Угрозы, которые могут здесь возникнуть, связаны с тем, что каждое из государств сохраняет самостоятельность в поиске третьих партнеров, с которыми они могут тоже заключать соглашения о Свободной торговли. Я специально говорю это для Украины потому, что, как мне кажется, угроза этому соглашению (о ЗСТ в рамках СНГ) главным образом исходит от того проекта соглашения о ЗСТ с ЕС, который Украина сейчас готовит», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он сообщил, что в этом договоре есть специальная статья, которая оговаривает, что если кто-то из сторон заключает отношения о свободной торговле с третьей стороной, тогда необходимо проводить консультации.

«В случае, если, раскрытие нашей зоны свободной торговли через одного из участников какому-то третьему крупному партнеру угрожает интересам других сторон, могут проводится консультации, и на их основании – вводится меры по защите общего рынка», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он подчеркнул, что эта угроза вполне реальна с учетом того, что не очень хорошо обстоят дела с администрированием правил происхождения товаров.

С.ГЛАЗЬЕВ подчеркнул, что открытие украинского рынка для ЕС, а через ЕС и для Турции очень беспокоит.

«Консультации на эту тему не проводилось, и я не исключаю, что в любой момент одна из сторон потребует консультаций с Украиной по поводу зоны свободной торговли с ЕС», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, в этом случае, если правительства сочтут, что возникает угроза для взаимной торговли, это соглашение может начать размываться.

«Вместо дальнейшей интеграции мы можем получить новые барьеры», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было заявлено о подписании соглашения о создании зоны свободной торговли.

20 октября Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части Соглашения об ассоциации. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года.