Пятницкий: при позитивном сценарии торговая часть соглашения с ЕС может заработать с 2013 года

Брюссель. Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ считает, что при очень позитивном сценарии торговая часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС может заработать с 2013 года.

Об этом он заявил в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«При очень позитивном сценарии - с 2013-го, но все бывает», - сказал Уполномоченный Кабмина.

Он отметил, что многое будет зависеть, в том числе, и от «содержательно-бюрократических» процедур, которые заключаются в обсуждении соглашения в Верховной Раде Украины и Европарламенте, а также в Совете ЕС.

«А учитывая, что у нас еще и в 2012 году выборы в парламенте, то это добавляет элемент дискуссионности», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что в Украине соглашение будет ратифицироваться в целом. Что же касается Европарламента, то фактически в нем одномоментно будет ратифицировано целое соглашение об ассоциации и временное соглашение, покрывающее только торговую часть, которая входит в компетенцию ЕС.

Как отметил директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА, решение в Европарламенте о целом соглашении об ассоциации и временном соглашении с Украиной будет приниматься одновременно.

«Нет такого, что они приняли все соглашение, а потом думают, принимать им временное или нет. Почему, потому что даже конституционно все это сводится к тому, что один институт не может дважды давать согласие на одно и то же. Просто, когда ратифицирует Европарламент, то его границы полномочий заканчиваются тем, что входит во временное соглашение. То есть, он не ратифицирует то, что входит в компетенцию стран-членов», - сказал представитель Минагрополитики.

В.ПЯТНИЦКИЙ также напомнил график вступления в силу предыдущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

«Оно было подписано в 1994 году, Украина его ратифицировала в том же году, а временное соглашение по торговле стало действовать только в 1996 году, полноценно же все соглашение было ратифицировано и вступило в силу в начале 1998 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.