Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрил Национальную антикоррупционную стратегию на 2011-2015 годы.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Также Президент постановил признать утратившим силу Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №742 "О Концепции преодоления коррупции в Украине "На пути к добропорядочности".

Целью Национальной антикоррупционной стратегии является уменьшение уровня коррупции в Украине путем устранения предпосылок ее возникновения путем введения превентивных мер, укрепления режима законности, а также формирования в обществе нетерпимого, негативного отношения к коррупции как общественно опасного явления с помощью совместных усилий государственных и общественных структур, при участии международных организаций.

Задачами Национальной антикоррупционной стратегии являются: обозначение круга причин и условий, порождающих коррупцию, определение путей минимизации факторов, детерминирующих ее возникновение и негативные последствия; определение основных направлений государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции; повышение степени доверия к органам государственной власти и органов местного самоуправления; внедрение системы мониторинга эффективности антикоррупционного законодательства и обеспечения его выполнения.

Национальная антикоррупционная стратегия будет реализовываться путем разработки и принятия Государственной программы по предупреждению и противодействию коррупции на 2011 – 2015 годы, которая по структуре будет отвечать Национальной антикоррупционной стратегии и содержать перечень мероприятий, объемов и источников финансирования, ожидаемых результатов, индикаторов, сроков, ответственных исполнителей, а также партнеров по реализации мероприятий.