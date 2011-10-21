Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0040-8,0110 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0005/8,0055, к 12:00 сузился спрэд 8,0020/8,0040. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0040/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2552, к 12:00 цены выросли до 0,2550/0,2553. К закрытию торгов цены достигли максимума 0,2558/0,2562. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2901 (+0,0216).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3741/1,3743, а к 15:00 выросли до 1,3800/1,3801.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9910/10,9995, к 12:00 цены ушли вверх 10,9950/11,0020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0445/11,0580.