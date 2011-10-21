НБУ начал процедуру ликвидации «Соцкомбанка»

Национальный банк Украины своим постановлением №371 от 20 октября отозвал с 21 октября банковскую лицензию, а также инициировал процедуру ликвидации ПАО «КБ «Соцкомбанк».

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с 21 октября прекращены полномочия временного администратора, Правления (Совета директоров), Наблюдательного совета и собрания акционеров КБ «Соцкомбанк».

Ликвидатором банка назначена служащий Национального банка - начальник отдела банковского надзора управления НБУ в Одесской области Наталья ХОРОЛЕНКО.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

На 1 июля 2011 года 79,8798% акций банка принадлежали «Hertensteegh B.V.»

Национальный банк Украины своим постановлением от 20 октября 2010 г. №465 ввел временную администрацию в ПАО «Коммерческий банк «Соцкомбанк» с 21 октября 2010 г. до 21 апреля 2011 г.

22 апреля НБУ продлил действие временной администрации в банке на три месяца - до 21 июля 2011 года.

21 июля НБУ продлил действие временной администрации в банке до 21 октября 2011 года.