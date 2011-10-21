Украине окончательно удалось закрыть три основных спорных вопроса по ЗСТ – эксперт

Генеральный директор АЦ «БЭСТ» Валерий ГЛАДКИЙ считает, что в ходе переговоров в Брюсселе 19-20 октября первому вице-премьерминистру Украины Андрею КЛЮЕВУ удалось окончательно закрыть три несогласованных вопроса по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

Об этом В.ГЛАДКИЙ заявил в своем комментарии, переданном УНИАН.

В частности, он отметил, что окончательно закрыты вопросы об отмене импортных пошлин на автомобили, сохранения экспортной пошлины на семена подсолнечника, а также достигнута договоренность о том, что Украина не будет предоставлять гарантии и нести финансовую ответственность за прекращение поставок газа в страны ЕС.

«Завершение технических переговоров по ЗСТ - хорошая новость для власти. Текст соглашения по ЗСТ будет готов к саммиту Украина-ЕС в декабре 2011 г. Что с ним делать дальше - это политическое решение», - отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина сегодня пытается избежать патовой ситуации с подписанием соглашения об ассоциации, включающего создание ЗСТ, и рассматривает возможность подписания политической и экономической части документа отдельно друг от друга.

Напомним, что ЕС рассматривает Соглашение по ЗСТ как неотъемлемую часть Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА 20 октября высказала мнение, что Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС может быть парафировано, а затем подписано отдельно от соглашения об ассоциации.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.