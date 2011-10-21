Депутаты требуют от ГПУ расследовать ситуацию со сбором НБУ конфиденциальной информации

12 народных депутатов Украины - членов фракции «БЮТ-Батьківщина» - обратились в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать ситуацию со сбором коммерческими банками конфиденциальной информации о гражданах.

Об этом сообщил народный депутат Сергей ПОДГОРНЫЙ, который был среди тех, кто подписал соответствующее обращение, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

В частности, он отметил, что депутатам фракции «БЮТ-Батьківщина» за последние дни поступили многочисленные обращения граждан, в том числе студентов, работников бюджетной сферы, которые получают заработную плату по платежным карточкам коммерческих банков.

«В своих обращениях граждане выражают возмущение тем, что банки направили им письма, к которым прилагаются анкеты, с требованием их заполнить. Эти анкеты содержат вопросы сугубо конфиденциального содержания: о депозитах в других банках, о недвижимости, об отношении к публичным людям, детям, внукам, родителям, бабушкам, дедушкам, усыновленным… То есть, очень широкий круг вопросов, которые зачастую не имеют никакого отношения к материальному состоянию владельцев банковских карточек», - подчеркнул С.ПОДГОРНЫЙ.

«Возникает вопрос: для чего собирается такая глубоко конфиденциальная информация? Тем более, что в своих письмах все банки категорически сообщают, что в случае незаполнения таких анкет, банки оставляют за собой право остановить с клиентом любые действия, а фактически прекратить выплату заработанных денег», - сказал С.ПОДГОРНЫЙ.

Народный депутат отметил, что было бы понятно, когда собирается подобная информация в случае, если банк предоставляет кредит физическому лицу.

«А вот для чего собирается информация у людей, которым в большинстве случаев навязали банковские платежные карточки, а теперь требуют такую информацию, – не известно. И еще один вопрос: не вызовет ли это социальный бунт у студентов, работников бюджетной сферы да и пенсионеров, которые также получают пенсии по банковским карточкам?», - отметил С.ПОДГОРНЫЙ.

Народный депутат также сообщил, что такую информацию коммерческие банки собирают по указанию Национального банка Украины, который издал соответствующее распоряжение под номером 22 от 31 января этого года.

Именно поэтому, по его словам, депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина», включительно с председателем фракции, направили запрос Генеральной прокуратуре с требованием немедленно разобраться, с какой целью, по чьей инициативе Национальный банк пытается аккумулировать информацию о гражданах даже в большем объеме, чем этого требует налоговая администрация от физических лиц.