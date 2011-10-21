Регистрация упрощенцев плательщиками НДС нивелирует саму упрощенку - Совет предпринимателей

Норма закона об упрощенной системе налогообложения, которая обязывает юрлиц и физлиз, находящихся на «упрощенке» и применяющих ставку налога в размере 5%, при работе с плательщиками НДС самим регистрироваться плательщиками НДС, нивелирует упрощенную систему налогообложения.

Такое мнение относительно принятия парламентом 20 октября Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности)» высказал Совет предпринимателей при Кабинете министров в сообщении, переданном УНИАН.

В Совете предпринимателей в частности отметили, что закон обязывает «упрощенцев» в случае продажи товаров/услуг плательщикам НДС, самим регистрироваться плательщиками НДС после достижения объема операций в 300 тыс. грн. «Данная норма вводит дополнительную нагрузку на субъектов хозяйствования (НДС+3% единого налога), фактически нивелирует упрощенную систему налогообложения для данной категории предпринимателей», - отмечается в сообщении Совета предпринимателей.

Кроме того, предприниматели заявляют, что закон предусматривает разработку Минфином большого количества подзаконных актов, без своевременного принятия которых упрощенная система налогообложения не сможет функционировать.

Норма закона о предоставлении налогоплательщиками (совместно с налоговой декларацией) дополнительного перечня доходов и расходов в разрезе контрагентов-«упрощенцев» может ухудшить условия уплаты налогов в связи с увеличением времени на налоговые процедуры. Данная норма также не может предупредить использование налогоплательщиками схем минимизации налогов.

Совет предпринимателей при Кабмине также считает недостатком закона то, что из него изъяли норму о предоставлении 50% льготы на уплату единого налога для производителей, которые реализовывают товары собственного производства, а также возможность для них до 2016 года платить половину ставки налога на доходы физлиц.