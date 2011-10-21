Янукович одобрил Концепцию госполитики по борьбе с организованной преступностью

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрил Концепцию государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров разработать и утвердить в месячный срок план мероприятий по реализации указанной Концепции.

Целью этой Концепции является определение направлений и механизмов реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью путем формирования новых и совершенствования существующих норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и практики их применения, а также разработки и выполнения организационных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения организованных преступных группировок и совершения ими преступлений.

Реализация Концепции предусматривается на протяжении 2011 - 2017 годов.

В Концепции отмечается, что проблему противодействия организованной преступности предусматривается решить, в частности, путем: оптимизации структуры и штатной численности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, внедрения вертикальной системы управления ими; разграничения и конкретизации функций правоохранительных и других государственных органов по вопросам борьбы с организованной преступностью; разработки и утверждения четких критериев оценки деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью; существенного улучшения состояния информационного обеспечения деятельности, связанной с противодействием организованной преступности, внедрения современных информационных систем и технологий в указанную деятельность.