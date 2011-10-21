На рынке депозитов произошло очередное увеличение ставок - эксперт

На рынке депозитов физических лиц произошло очередное увеличение депозитных ставок рядом банков.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Причем, отметила она, «если с начала года самыми выгодными считались долгосрочные вклады на 12 месяцев, то с приходом осени банки стали предлагать достаточно высокие процентные ставки по краткосрочным вкладам сроком на 1-3 месяца. Прежде всего это связано с нехваткой денежных ресурсов в банковской системе Украины».

В частности, по информации Н.СИНЯВСКОЙ, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 10% годовых (средняя – 6,49%); 3 месяца – от 5,2 до 14% (средняя - 10,49%); 6 месяцев – от 7,5 до 14,5% (средняя – 11,7%); 12 месяцев – от 10 до 15,50% (средняя - 12,88%).

Как отметила эксперт, по вкладам в долларах США ставки в конце прошлой недели были такими: на срок 1 месяц – от 1,0 до 5,75% годовых (средняя - 3,48%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% (средняя – 4,88%); 6 месяцев – от 1,6 до 8,25% (средняя - 5,66%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6,3%). По вкладам в евровалюте ставки сложились следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,3%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,16%); на 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя – 3,72%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,33%).