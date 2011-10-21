Экономическая ситуация в Беларуси улучшается – Всемирный банк

Минск. Всемирный банк позитивно оценивает действия белорусских властей по унификации обменного курса белорусского рубля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка Мартин РАЙЗЕР.

«Мы предлагали и рекомендовали провести унификацию обменного курса с весны, когда стали появляться множественные курсы. Мы очень впечатлены этим шагом», - сказал М. РАЙЗЕР.

Представитель Всемирного банка добавил, что разделяет точку зрения МВФ по макроэкономической ситуации в Беларуси.

«Мы также под благоприятным впечатлением от того, что в макроэкономических прогнозах, предложенных правительством на следующий год, акцент делается на вопросах стабилизации, а не на вопросах экономического роста. Речь идет об отказе от целевых и количественных показателей, на которые были ранее ориентированы белорусские предприятия», - отметил он.

Также, по мнению М.РАЙЗЕРА, запланированные меры необходимо сопровождать активизацией структурных реформ в Беларуси, касающихся приватизации, либерализации условий для частного бизнеса.

Он рассказал, что в ходе текущего визита в Минск с белорусской стороной обсуждались возможности оказания Беларуси технической помощи по вопросам управления государственными финансами, долгом, а также вопросы макроэкономического прогнозирования.

«Одновременно со мной работала группа специалистов Всемирного банка, которая занимается реализацией проекта по трастовому фонду, финансируемого австрийским правительством. Проект призван продвигать процессы приватизации в Беларуси», - резюмировал представитель Всемирного банка.

Справка УНИАН. По прогнозам Всемирного Банка, Беларусь в 2012 году ждет резкое замедление темпов роста ВВП на уровне 2% против 6% в текущем году.