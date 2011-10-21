Кабмин увеличил уставный капитал «Ощадбанка» на 1,04 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим постановлением №1065 от 20 октября увеличил уставный капитал ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на 1 млрд. 041,9 млн. грн. - до 15 млрд. 537,9 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте КМУ.

Согласно постановлению, уставный капитал будет увеличен за счет чистой прибыли банка за 2004 год (1 млн. грн), 2006 год (137,52 млн. грн.), 2007 год (171,996 млн. грн.), 2009 год (444,544 млн. грн.) и нераспределенных прибылей прошлых лет (286,84 млн. грн.) путем увеличения номинальной стоимости акций.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.