ЕС готов упростить работу украинских компаний в сфере услуг

Брюссель. Европейский Союз готов упростить работу украинских компаний в сфере услуг на своей территории.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил один из главных переговорщиков Украины, директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

В частности, по его словам, отдельные страны-члены ЕС требовали, чтобы директора украинских компаний, работающих в сфере услуг и создаваемых на территории ЕС, были гражданами этих стран либо хотя бы имели в них вид на жительство.

«У нас 4 страны вводили такие ограничения, две из них сейчас поменяли требования в более либеральную сторону - это Эстония и Словакия. Австрия и Финляндия, к сожалению, оставили свои ограничения, но это традиционно консервативные страны, они даже внутри ЕС очень консервативны в этом плане», - сказал Т.КАЧКА.

Кроме того, по его словам, Украине удалось добиться от ЕС обязательства не мешать украинским компаниям, предоставляющим услуги, при делегировании ими в страны ЕС своих представителей без создания представительства.

«Это означает, что украинская компания, предоставляющая те или иные услуги, может делегировать сюда человека, это называется четвертый способ поставки услуг, когда человека отправляют сюда без создания здесь представительства», - сказал переговорщик.

«Конечно, это касается, прежде всего, высокотехнологических сфер, и сфер, в которых требуется образование. Но для нас это тоже позитив, потому что это предложение больше, чем предложение, которое предоставляет ЕС в рамках Дохийского раунда переговоров ВТО. Плюс начинали мы с того, что по четвертому способу поставки ЕС изначально предлагал вернуться к этому вопросу через 10 лет, а теперь у нас есть достаточно большой список профессий, представители которых смогут как делегированные особы приезжать в Европу, предоставляя услуги от имени украинских компаний», - отметил Т.КАЧКА.

Среди таких профессий он назвал, в частности, юристов, работающих в компаниях, предоставляющих юридические услуги по украинскому законодательству западным компаниям.

Срок пребывания делегированных лиц в зависимости от профессии установлен на период от 6 месяцев до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.