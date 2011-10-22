Азаров заявляет, что имел необходимые полномочия на подписание договора о ЗСТ в СНГ

Премьер министр Николай АЗАРОВ заявляет, что имел необходимые полномочия на подписание договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером в эфире телеканала «Интер».

"Правительство на своем заседании предоставило мне такие полномочия. Президент Украины предоставил мне такие полномочия своим решением. Поэтому я действовал в строгом соответствии с теми полномочиями, которые мне были даны и которыми я, кстати, располагаю как премьер-министр", - сказал Н.АЗАРОВ,.

Комментируя заявление депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея СОБОЛЕВА о привлечении его к ответственности за превышение полномочий при подписании этого договора о ЗСТ, Н.АЗАРОВ заявил, что он "имел полномочия, в отличие от его партнерши". При этом он подчеркнул, что договор о ЗСТ в рамках СНГ был подписан «не неожиданно», а готовился в течение долгого времени, а большинство стран готовы были его подписать еще в мае.

«Во-первых, не вдруг договорились, а вели очень долгие и упорные переговоры, и текст договора был парафирован на Экономическом совете стран Содружества еще в мае в Ялте. То есть практически мы еще в мае в Ялте договорились о том, чтобы соглашение было подписано. Я в июне месяце, на очередной встрече глав правительств стран Содружества, намеревался подписать этот договор. Состоялась такая достаточно напряженная дискуссия, и договор не был подписан ", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Кыргызстан.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.