Тенденция к снижению доллара на этой неделе должна сохраниться – эксперт

Тенденция к снижению доллара на этой неделе, скорее всего, сохранится.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в течение прошедшей недели доллар к гривне ежедневно, не считая вторника, незначительно снижался. Таким образом, доллар подешевел на 0,01 грн. по сравнению с курсом закрытия сессии в позапрошлую пятницу, 14 октября, и находился 20 октября в диапазоне 7,998-8,003 грн./долл.

Как отметил В.СКИДАН, традиционно вторая половина месяца является временем оплаты налогов, что приводит к уменьшению гривневых остатков на счетах банков в НБУ, которые в течение прошлой недели снизились с 14 до 12 миллиардов гривень. «Вероятно, необходимость осуществления платежей в бюджет вынудила некоторые компании и банки продавать доллары США», - считает эксперт.