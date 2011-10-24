Эксперт: цены на драгоценные металлы в последнее время колеблются то вверх, то вниз

Цены на металлы, особенно драгоценные, в последнее время колеблются то вверх, то вниз.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он добавил, что «при этом наблюдается некоторый физический спрос в случае падения, но, несмотря на это, рынок не способен превысить отметку 1680 долларов. По мнению некоторых инвесторов, золото как актив-убежище, который должен дорожать при ухудшении перспектив других активов, в последнее время ориентируется на динамику валют и сырьевых товаров, двигаясь в тандеме с рискованными активами».

Как отметил В.СКИДАН, в середине минувшей недели, когда доллар резко упал против некоторых других основных валют, золото подорожало, но утратило завоеванные позиции. Рост доллара делает деноминированные в американской валюте активы более дорогими для держателей других валют. Процентные ставки в США должны остаться исключительно низкими до середины 2013 года, что в долгосрочной перспективе позитивно для рынка золота, в особенности, если совокупный показатель инфляции в IV квартале 2011 года останется на высоком уровне.

По словам эксперта, в преддверии саммита еврозоны торговая активность оставалась низкой, а в новостях превалировали обсуждения ожидаемого плана борьбы с кризисом и увеличения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

В.СКИДАН полагает, что «на рынке золота все еще преобладают технические сделки, и теперь он настроен протестировать поддержку на отметке 1620 долл./унция, после чего цены могут консолидироваться. По-прежнему нельзя ожидать от котировок золота устойчивого движения вниз. В случае пробоя краткосрочной поддержки цены должны консолидироваться в районе 1620 долл. или 1600 долл./унция».

Как сообщил эксперт, цены на золото на украинском рынке варьировались на прошлой неделе в пределах 435-422 грн. за грамм в слитках по 100 граммов.