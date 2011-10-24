Тенденция роста процентных ставок по депозитам продолжится до конца года - эксперт

Как демонстрирует сегодняшняя ситуация, тенденция роста процентных ставок по депозитам в украинских банках продолжится и до конца текущего года.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «ставки по депозитам, вероятнее всего, будут расти планомерно».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, наибольший рост ставок в настоящее время наблюдается на «короткие» деньги, то есть по краткосрочным вкладам сроком на 1-3 месяца. Это связано, прежде всего, с нехваткой денежных ресурсов в банковской системе Украины, считает она.

По информации эксперта, за период с 17 по 21 октября ситуацию на рынке депозитов физических лиц сформировало очередное увеличение депозитных ставок рядом банков. Процентные ставки по вкладам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 12% годовых (средняя – 7,1%); 3 месяца – от 5,2 до 14% (средняя - 10,67%); 6 месяцев – от 7,5 до 14,7% (средняя – 11,98%); 12 месяцев – от 10 до 15,5% (средняя - 13,14%).

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что ставки по депозитам в долларах США к концу прошедшей недели сложились такие: на срок 1 месяц – от 1,0 до 5,75% годовых (средняя - 3,53%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% (средняя – 4,89%); 6 месяцев – от 1,6 до 8,25% (средняя - 5,69%); 12 месяцев – от 2,75 до 9% (средняя - 6,36%). По вкладам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,5%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,31%); на 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя – 3,87%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,49%).