Беларусь увеличила экспорт товаров в страны Евросоюза в 2,2 раза

Минск. Беларусь за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличила экспорт товаров в страны Европейского Союза в 2,2 раза - до 9,9 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Импорт из ЕС вырос в 1,3 раза и достиг 5,6 млрд. долл. Внешний товарооборот со странами ЕС за восемь месяцев текущего года увеличился в 1,8 раза до 15,5 млрд. долл. Положительное сальдо составило 4,3 млрд. долл.

В целом за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года Беларусь увеличила экспорт товаров в 1,7 раза до 26,04 млрд. долл., импорт - в 1,5 раза до 29,97 млрд. долл. Сальдо сложилось отрицательным в размере 3,92 млрд. долл.

При этом в страны СНГ экспорт товаров в январе-августе 2011 года вырос в 1,5 раза до 12,9 млрд. долл., импорт из этих стран увеличился в 1,4 раза до 17,8 млрд. долл. Отрицательное сальдо составило 4,9 млрд. долл.

Экспорт товаров в страны вне СНГ за январь-август 2011 года возрос в 1,9 раза и составил 13,2 млрд. долл., импорт увеличился в 1,5 раза до 12,2 млрд. долл. Положительное сальдо составило 972,4 млн. долл.

Согласно данным Белстата, поставки товаров в страны Таможенного союза выросли за восемь месяцев текущего года в 1,5 раза до 9,6 млрд. долл., импорт из этих стран - в 1,4 раза до 15,7 млрд. долл. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 6,1 млрд. долл.

Справка УНИАН. В январе-августе 2011 года зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 190 странами мира. Товары поставлялись на рынки 147 государств, импортировалась продукция, произведенная в 176 странах.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе-августе 2011 года являлись: Россия - 44,3% всего объема товарооборота, Нидерланды - 7%, Украина - 6,9%, Германия - 5,1%, Латвия - 3,7%, Китай - 3,2%, Польша - 2,9%, Бразилия - 2,3%, Венесуэла - 1,7%, Италия - 1,5%.