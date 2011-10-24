Эксперты называют успешное завершение переговоров по ЗСТ Украины и ЕС позитивным сигналом

Заключение соглашения о создании зоны свободной торговли Украины и Европейского Союза увеличит товарооборот Украины по экспорту украинских товаров в Европу, что можно назвать позитивным сигналом.

Так финансовый аналитик Эрик НАЙМАН прокомментировал результаты переговоров украинской делегации по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В свою очередь, социолог, учредитель компании «R&B Group» Евгений КОПАТЬКО считает, что переговоры в Брюсселе - это движение вперед. «Брюссель заинтересован в развитии отношений с Украиной, а также демонстрирует интерес, несмотря на внутренние политические противоречия. Критика, которая идет с Запада относительно Украины по поводу ее внутренних событий, я думаю, не помешала ведению переговоров. Мы скоро сможем увидеть, как будут развиваться отношения, реальные ли намерения были у Брюсселя, чтобы Украина стала ближе к европейскому сообществу», - подчеркнул Е.КОПАТЬКО.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Брюсселе официально завершились переговоры о создании зоны свободной торговли Украины и ЕС.