Эксперты называют успешное завершение переговоров по ЗСТ Украины и ЕС позитивным сигналом

12:13, 24 октября 2011
Финансы
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Заключение соглашения о создании зоны свободной торговли Украины и  Европейского Союза увеличит товарооборот Украины по экспорту украинских товаров в Европу, что можно назвать позитивным сигналом.

Так финансовый аналитик Эрик НАЙМАН прокомментировал результаты переговоров украинской делегации по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В свою очередь, социолог, учредитель компании «R&B Group» Евгений КОПАТЬКО считает, что переговоры в Брюсселе - это движение вперед. «Брюссель заинтересован в развитии  отношений с Украиной,  а также демонстрирует интерес, несмотря на внутренние политические противоречия. Критика,  которая идет с Запада относительно Украины по поводу ее внутренних событий, я думаю, не помешала  ведению переговоров. Мы скоро сможем увидеть, как будут развиваться отношения, реальные ли намерения были у Брюсселя, чтобы Украина стала ближе к  европейскому сообществу», - подчеркнул Е.КОПАТЬКО.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Брюсселе официально завершились переговоры о создании зоны свободной торговли Украины и  ЕС.

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