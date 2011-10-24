Эксперт: ставки на рынке автокредитования за полгода снизились на 0,6-1,6%

Ставки на рынке автокредитования за последние полгода снизились в среднем на 0,6-1,6%.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, за период с 17 по 21 октября ситуация на рынке кредитования осталась на прежнем, по сравнению с предыдущей неделей, уровне. Самые низкие ставки предлагаются по краткосрочным кредитам, а также при авансовых взносах от 50% от стоимости залогового имущества. Более четко это прослеживается в условиях на маленькие сроки.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, условия автокредитов на 21 октября сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 7 лет, чаще банки предлагают максимальный срок - 5 лет;

- процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 5% до 20% годовых; 3 года – от 14,5% до 17,00% годовых; 5 лет от 15,5% до 20% годовых;

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 9,8% до 18,0% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита составляет от 150 грн. до 3% от суммы.

По информации эксперта, за период с 17 по 21 октября также не отмечено изменений условий по ипотечным кредитам. На сегодня кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на таких условиях: от 15% годовых при оформлении краткосрочных кредитов и от 15,5 до 18,5% на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне 0,99-2% от суммы кредита.

Кроме того, добавила Н.СИНЯВСКАЯ, «количество игроков на рынке кредитования на потребительские цели возросло, но, несмотря на выросшее предложение, тенденции к снижению ставок не наблюдается».