ПУМБ в январе-сентябре удвоил чистую прибыль

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль в 2 раза – до 160,754 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 4% и на 1 октября 2011 года составили 29,279 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4%, до 18,666 млрд. грн., обязательства - на 6%, до 26,222 млрд. грн.

Размер уставного капитала на 1 октября т.г. составил 2,523 млрд. грн., собственный капитал – 3,056 млрд. грн.

Как сообщалось, 16 июля 2011 года завершился процесс операционного слияния ПУМБ и "Донгорбанка", начавшийся осенью прошлого года. Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля т.г. банк начал работу под объединенным брендом "Первый украинский международный банк". Деятельность "Донгорбанка" как финансового учреждения не осуществляется. Начинается процесс обмена акций и регистрации устава ПУМБ как банка-правопреемника.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.