«Укрэксимбанк» за 9 месяцев увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

«Укрэксимбанк» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличил чистую прибыль в 1,7 раза – до 59,165 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 0,1%, и на 1 октября 2011 года составили 73,072 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 4% - до 54,152 млрд. грн., обязательства сократились на 0,3% - до 55,429 млрд. грн.

Уставный капитал в отчетном периоде вырос на 0,1% - до 16,414 млрд. грн., собственный капитал – на 0,5%, до 17,644 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом, входит в группу крупнейших банков.