32 столичных предприятия в сентябре получили автоматическое возмещение НДС

32 столичным предприятиям в сентябре 2011 года было возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) в автоматическом режиме на сумму 46,7 млн. грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

Данное количество предприятий было определено по результатам обработки деклараций за июль 2011 года, представленных в августе.

Количество предприятий Киева, которые получили автоматическое возмещение НДС в течение января-августа т.г., выросло более чем в 10 раз - с 3 до 32 предприятий.

«Мы понимаем, что хотя количество предприятий в Киеве, которые воспользовались «автоматом» и увеличивается, однако для столицы этого недостаточно. Наша цель - это расширение круга плательщиков, которые будут получать возмещение из бюджета без вмешательства человеческого фактора, то есть в автоматическом режиме. Но это зависит не только от нас - налоговиков, но и от стремления самих предприятий соответствовать критериям, определенным Налоговым кодексом», - отметила председатель комиссии по проведению реорганизации ГНСУ в г.Киев Ирина НОСАЧЕВА.

В целом в январе-сентябре 2011 года столичным предприятиям возмещено 4,2 млрд. грн. НДС.