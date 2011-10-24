Профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре сократился в 89 раз - до 73 млн. долл.

Профицит сводного платежного баланса Украины в январе-сентябре 2011 года (предварительные данные), по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 89 раз – до 73 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, дефицит платежного баланса за третий квартал т.г. составил 1,722 млрд. долл.

Дефицит текущего счета за 9 месяцев 2011 года увеличился в 11 раз – до 5,496 млрд. долл., в том числе в третьем квартале составил 2,595 млрд. долл.

В Нацбанке констатируют, что формирование такого большого дефицита в последние месяцы, в первую очередь, является следствием расширения внутреннего инвестиционного спроса, который предопределяет сохранение значительных объемов импорта. Постепенно сокращаются годовые темпы роста экспорта товаров на фоне замедления внешнего спроса и снижения цен на мировых товарных рынках. Самое большое ухудшение внешней конъюнктуры наблюдалось на товары черной металлургии. Частично это компенсировалось, преимущественно, за счет экспорта зерновых, а также

семян масличных культур и растительного масла. Высокими оставались годовые темпы роста экспорта продукции машиностроения и химической отрасли (26,9% и 49,0% соответственно).

Также Нацбанк отмечает замедление роста импорта товаров в сентябре, при этом годовые темпы роста остаются выше, чем аналогичные показатели для экспорта.

Профицит финансового и капитального счета в январе-сентябре т.г. сократился на 26% - до 5,569 млрд. долл., в т.ч. в третьем квартале профицит составил 0,873 млрд. долл. В сентябре т.г. дефицит финсчета составил 1,022 млрд. долл., который, прежде всего, сформировался за счет погашения своих обязательств коммерческими банками на уровне 1,108 млрд. долл.

НБУ отмечает рост прямых иностранных инвестиций как в годовом измерении в 1,5 раза – до 5,254 млрд. долл., так и по итогам третьего квартала – в 1,4 раза, до 2,088 млрд. долл.

По состоянию на 1 октября 2011 года, объем международных резервов составил 35 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,9 месяца.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.