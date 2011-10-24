Почти 1,5 тыс. столичных предприятий погасили задолженность по заработной плате - ГНСУ

С начала года 1 тыс. 472 столичных предприятия погасили задолженность по заработной плате на сумму 136,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Согласно сообщению, на особом контроле налоговиков находятся предприятия, имеющие задолженность перед работниками и нарушающие нормы Закона «Об оплате труда» относительно сроков выплаты зарплаты.

В результате погашения задолженности по заработным платам с начала года в бюджет поступило 24,5 млн. грн. налога с доходов физических лиц.