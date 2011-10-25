Миру необходим единый центробанк - вариант Ватикана выхода из кризиса

Свои предложения по выходу еврозоны из долгового кризиса в понедельник представила римская католическая церковь, пишет La Repubblica.

Ватикан и Папа римский считают, что глобальная финансовая система нуждается в немедленном обновлении, в частности, по мнению церкви, миру необходимо создать общий центральный банк, который займется борьбой с кризисом.

«В скором будущем нам понадобится организация, которая будет выполнять функции всемирного центрального банка... он будет регулировать финансовую и монетарную систему», – говорится в сообщении, опубликованном папским советом справедливости и мира.

Совет приходит к выводу, что «реальное состояние экономики имеет губительный эффект на либеральные политические идеологии», которые существуют по правилам рынка и имеют «априори экономический» базис.

«Если мировое сообщество не сможет найти решение, то пострадает и политическая, и экономическая система мира», – предупреждает Ватикан.

По мнению советников понтифика, кризис может вызвать всплеск количества враждебно настроенных людей, что, в свою очередь, спровоцирует рост преступности и насилия, а это «подрывает основы демократии.»

Заявление Ватикана прозвучало спустя неделю после того, как в Риме прошла демонстрация, которая переросла в крупные беспорядки.

Протесты, начавшиеся в США, уже перекинулись на другие страны, в числе которых Швейцария, Великобритания, Германия и Италия. Протестующие итальянцы собрались на акцию недалеко от Колизея, но через некоторое время к ним присоединились одетые в черное люди, некоторые из которых закрывали лицо масками, и начали разбивать витрины, поджигать автомобили и мусорные баки. Полиция субботу, 15 октября, арестовала 12 человек, у которых были изъяты «коктейли Молотова».

Во время беспорядков пострадали более 70 человек, премьер Сильвио Берлускони обещал наказать зачинщиков беспорядков.

В воскресенье стало известно, что ущерб, нанесенный Риму в результате массовой акции протеста, может достичь ?2 млн.

Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ, дубинки и водометы, передает «Газета.Ru».