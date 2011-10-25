Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Киеве.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ посетит Украину в период с 25 октября по 4 ноября для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по Статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.