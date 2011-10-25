Межбанк: открытие торгов - 8,0040/8,0090 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0040/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2619/24, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1255/11,1340. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3891/93 (понедельник — 1,3893/95).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.