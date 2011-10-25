НБУ разъясняет новые правила обмена валюты

Национальный банк Украины с целью упрощения порядка осуществления валютно-обменных операций для физических лиц откорректировал правила и внес изменения в действующую процедуру осуществления операций по купле-продаже валют.

Соответствующее постановление НБУ от 11 октября 2011 №364 зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 20 октября 2011 г. №1214/19952, сообщается на сайте НБУ.

Так, согласно сообщению, покупка валюты банком на сумму до 150 тыс. грн. будет осуществляться при предъявлении клиентом (резидентом или нерезидентом) документа, удостоверяющего личность. При этом в квитанции будут указываться только данные идентификации клиента, который совершил продажу иностранной валюты. Копирование страниц документа, удостоверяющего личность клиента, в этом случае запрещается.

Продажа наличной иностранной валюты банками одному лицу в один операционный день на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн., будет осуществляться при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его резидентность.

Кассир банка, проверив резидентность клиента, обязан заполнить квитанцию об осуществлении валютообменной операции и обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого проведена идентификация личности. Эти копии заверяются печатью кассы банка, пункта обмена валюты.

Также указывается, что данные о клиенте, полученные в процессе обслуживания при осуществлении валютообменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом их хранения.

Требования, установленные относительно предъявления документов, удостоверяющих личность, при проведении валютообменных операций не распространяются на операции, которые осуществляются через банковские автоматы самообслуживания банков (банкоматы).

При этом отмечается, что вышеуказанные изменения являются временной мерой упрощения правил порядка валютообменных операций, которые будут действовать с 28 октября 2011 года до 1 сентября 2012 года.