Максимальная сумма взятки, зафиксированная в этом году, составила 10,5 млн. грн. - Могилев

Максимальная сумма взятки, зафиксированная в этом году в Украине сотрудниками милиции, составила 10,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

Он пояснил, что указанную сумму вымогал председатель одной из райгосадминистраций Хмельницкой области за выделение 30 га земли.

Всего же, как отметил министр, в течение этого года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено около 3 тысяч такого рода преступлений как среди представителей органов власти, так и в среде сотрудников контролирующих органов.

В частности, по словам А.МОГИЛЕВА, зафиксировано 347 фактов получения взятки на сумму свыше 10 тыс. грн., 150 случаев получения более 30 тыс. грн. и 115 случаев получения взяток на сумму свыше 100 тыс. грн.

В то же время министр выразил сожаление, что реальное наказание несут лишь четверть задержанных за взяточничество.