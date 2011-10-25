Украина заинтересована в расширении сотрудничества с ЕБРР - Клюев

Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на встрече с вице-президентом ЕБРР Яном ФИШЕРОМ, сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА.

По его словам, для Украины ЕБРР является одним из самых эффективных и крупнейших инвесторов. А.КЛЮЕВ уточнил, что за все годы сотрудничества общий объем предоставленных банком ресурсов составляет более 6,7 млрд. евро для реализации 281 проекта.

«Мы расцениваем эти результаты как важный вклад ЕБРР в развитие реального сектора в Украине. А это является одной из приоритетных задач развития, определенных в Программе экономических реформ на 2010-2014 годы», - цитирует пресс-служба А.КЛЮЕВА.

Он добавил также, что благодаря целенаправленной работе команд украинской стороны и банка в 2010- 2011 годах удалось достичь достаточно существенных положительных результатов.

«Мы завершили подготовку трех масштабных инфраструктурных проектов на сумму 825 млн. евро, совместно подготовили новую среднесрочную Стратегию ЕБРР в Украине на период 2011-2014 гг., подписали и ратифицировали соглашение о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде», - сообщил первый вице-премьер-министр.

Он также отметил, что Украина и ЕБРР имеют достаточно амбициозные совместные планы и проекты.

Сообщается также, что участники встречи обсудили перспективы сотрудничества Украины и ЕБРР на ближайший год.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине на стадии реализации находятся 7 совместных с ЕБРР проектов в государственном секторе экономики на общую сумму 1,34 млрд. долл. США (954,4 млн. евро). Среди них: "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская", "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву", "Реабилитация гидроэлектростанций».