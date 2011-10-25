Банк «Форум» за 9 месяцев сократил убыток в 4,8 раза

Банк «Форум» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток в 4,8 раза – до 429,722 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка сократились на 11% и на 1 октября 2011 года составили 12,453 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 0,2%, до 14,093 млрд. грн., обязательства - на 20%, до 10,620 млрд. грн.

Уставный капитал банка увеличился на 34% - до 5,935 млрд. грн., собственный капитал – в 2,4 раза, до 1,833 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 94,5219% акций Банка «Форум».